Раскрыты детали поимки новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Новые фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» были задержаны силовиками на территории Дагестана весной. Детали их поимки раскрыл ТАСС.
На Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмаилова, Мустакима и Умеджона Солиевых и Хусейна Хамидова (все пятеро внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) правоохранительные органы вышли в результате спецоперации, проводимой в Каспийске и других городах республики 31 марта. Суд в Дагестане избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем их этапировали в Москву.
Ранее 29 августа Басманный суд Москвы продлил им срок ареста до 1 декабря.
Всего по делу о теракте арестованы 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.
Свою вину по делу частично признали Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои (все трое внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.