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16:38, 29 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты детали поимки новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задержали в Дагестане весной
Начало событий в новости Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Новые фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» были задержаны силовиками на территории Дагестана весной. Детали их поимки раскрыл ТАСС.

На Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмаилова, Мустакима и Умеджона Солиевых и Хусейна Хамидова (все пятеро внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) правоохранительные органы вышли в результате спецоперации, проводимой в Каспийске и других городах республики 31 марта. Суд в Дагестане избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем их этапировали в Москву.

Ранее 29 августа Басманный суд Москвы продлил им срок ареста до 1 декабря.

Всего по делу о теракте арестованы 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Свою вину по делу частично признали Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои (все трое внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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      Олеся Мицкевич
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