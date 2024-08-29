Одна страна Ближнего Востока захотела возобновить прямые рейсы с Россией

«Известия»: Ливан заинтересован в возобновлении прямых рейсов с Россией

Ливан заинтересован в возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российское посольство в Бейруте.

В диппредставительстве подчеркнули, что этот вопрос волнует как российских граждан, проживающих в Ливане, так и ливанцев. «Однако наши совместные с ливанской общественностью усилия пока не привели к нужному результату. Продолжаем искать пути взаимовыгодного решения этой проблемы», — добавили в посольстве России в этой стране Ближнего Востока.

Кроме того, дипломаты отметили, что местные власти тоже хотят возобновить прямые рейсы между странами, но «преодолеть известные геополитические сложности у них на данном этапе не получается». По словам посла Ливана в Москве Шауки Бу Нассара, процессу мешают западные санкции против России.

В июне сообщалось, что власти Зимбабве захотели установить прямое авиасообщение с Россией. Министр иностранных дел и международной торговли африканской страны Фредерик Шава заявил, что с российской стороной ведутся активные переговоры по этому вопросу.

