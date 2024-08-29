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16:11, 29 августа 2024Россия

Офицер избил кадета древком флага России за неправильно повешенные жалюзи

В Воронеже офицер избил 15-летнего кадета в школе древком флага России

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Воронеже офицер избил 15-летнего кадета в школе древком от флага России за неправильно повешенные жалюзи. Об этом сообщило издание «МОЕ! Онлайн».

Подросток признался, что все случилось еще во время летней практики. Однако рассказать о нападках преподавателя он решился только сейчас. Юноша отметил, что сначала офицер приказал ему с товарищем полоть клумбы на участке у здания школы, а когда начался дождь, завел их в кабинет и стал раздавать указания.

«Мы с другом залезли на стремянку, пытались повесить жалюзи, но не получалось. Преподаватель велел нам слезть, забрался на нее и примерно показал сам, как это надо делать. Я опять залез, начал пробовать, а мой товарищ стоял внизу. Вроде стало что-то получаться. Вдруг чувствую — удар по ноге, смотрю — у майора в руках свернутый флаг России и он древком бьет меня», — поделился он.

Дома подростка стало тошнить. Родители обратились за медицинской помощью и врачи поставили диагноз сотрясение мозга.  

Тогда отец пострадавшего попросил уволить агрессивного преподавателя, но директор отказала, объяснив это тем, что в школе и так работать некому.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 38-летняя женщина избила десятилетнего школьника и отобрала у него самокат стоимостью 4,5 тысячи рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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