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03:20, 29 августа 2024Культура

Оркестру Светланова назначили нового худрука

Министр Любимова: Филипп Чижевский назначен худруком госоркестра Светланова

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова назначен Филипп Чижевский. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Любимова пожелала Чижевскому удачи и достижений на новой должности. Министр рассказала, что худрук оркестра ранее руководил хором Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных, где преподавал дирижирование. С 2011 года — дирижер Госкапеллы России и преподаватель в Московской консерватории. С 2014 года он является приглашенным дирижером Большого театра.

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      Марина Совина
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