Оркестру Светланова назначили нового худрука

Министр Любимова: Филипп Чижевский назначен худруком госоркестра Светланова

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова назначен Филипп Чижевский. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Любимова пожелала Чижевскому удачи и достижений на новой должности. Министр рассказала, что худрук оркестра ранее руководил хором Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных, где преподавал дирижирование. С 2011 года — дирижер Госкапеллы России и преподаватель в Московской консерватории. С 2014 года он является приглашенным дирижером Большого театра.