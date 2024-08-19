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08:24, 19 августа 2024Культура

Военный дирижер рассказал о любимой песне Путина

Военный дирижер Гернец: Путин любит песню «С чего начинается Родина»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента Владимира Путина «С чего начинается Родина». Об этом ТАСС рассказал глава Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

Дирижер вспомнил, как на одном правительственном мероприятии оркестр исполнил любимую песню, главы государства, хоть она и не входила в официальную программу. Однако музыканты были готовы к ней.

Гернец отметил, что вся страна знает, что Путин может самостоятельно исполнить композицию на фортепиано.

В июне Владимир Путин перечислил своих любимых композиторов классической музыки. По его словам, ему нравятся произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского, а также Франца Шуберта. Он признался, что его в целом очень привлекает фортепианная музыка.

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      Марина Совина
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