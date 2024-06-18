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18:39, 18 июня 2024Культура

Путин назвал своих любимых композиторов

Президент России Путин назвал Чайковского и Моцарта любимыми композиторами

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время встречи с учениками Высшей школы музыки в Якутске назвал своих любимых классических композиторов. Его слова приводит РИА Новости.

«Русская классика — Чайковский конечно, зарубежная — Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», — ответил Путин на вопрос учащихся о своих музыкальных предпочтениях.

Президент также упомянул, что ему нравятся композиции Франца Шуберта и игра на фортепиано. Путин назвал музыку интернациональным искусством. «То, что наша страна, многонациональная страна, и то, что мы имеем возможность, в том числе посредством музыки, лучше узнавать друг друга — в этом и заключается огромная роль искусства, музыкального искусства для создания единого культурного пространства», — добавил он.

Ранее Путин предложил альтернативу музыкальному конкурсу «Евровидение».

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      Мария Рюрикова
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