Путин назвал своих любимых композиторов

Президент России Путин назвал Чайковского и Моцарта любимыми композиторами

Президент России Владимир Путин во время встречи с учениками Высшей школы музыки в Якутске назвал своих любимых классических композиторов. Его слова приводит РИА Новости.

«Русская классика — Чайковский конечно, зарубежная — Моцарт. Такие сложные композиторы, как Вагнер, конечно, сложно воспринимаются для уха неподготовленного слушателя», — ответил Путин на вопрос учащихся о своих музыкальных предпочтениях.

Президент также упомянул, что ему нравятся композиции Франца Шуберта и игра на фортепиано. Путин назвал музыку интернациональным искусством. «То, что наша страна, многонациональная страна, и то, что мы имеем возможность, в том числе посредством музыки, лучше узнавать друг друга — в этом и заключается огромная роль искусства, музыкального искусства для создания единого культурного пространства», — добавил он.

Ранее Путин предложил альтернативу музыкальному конкурсу «Евровидение».