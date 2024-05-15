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07:06, 15 мая 2024Культура

Путин предложил альтернативу «Евровидению»

Президент Владимир Путин предложил создать «Интервидение»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Пекином в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Заявление прозвучало в интервью китайскому агентству Xinhua, текст опубликован на сайте Кремля.

«Евровидение-2024» проходило с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Мероприятие устраивают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя мероприятие, назвала его «похоронами Европы».

Победителем стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code.

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      Юлия Мискевич
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