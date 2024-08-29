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19:31, 29 августа 2024Путешествия

Туристы отдали десятки миллионов рублей за роскошный круиз и попали на сломанный корабль

Daily Mail: пассажиры круизного лайнера застряли в Белфасте на три месяца

Кадр: Daily Mail

Пассажиры роскошного кругосветного лайнера, который должен был отправиться в круиз на три года, отдали за путешествие десятки миллионов рублей и попали на сломанный корабль. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что судно Odyssey компании Villa Vie Residences должно было покинуть ирландский город Белфаст 30 мая. Однако из-за проблем с рулями и коробкой передач лайнер застрял в точке отправления на три месяца. Там же находятся и пассажиры, съехавшиеся ради этого путешествия со всего мира. Они могут оставаться на корабле днем, но ночью должны отправляться в отели, которые для них забронировала компания.

Известно, что некоторые из путешественников заплатили по 680 тысяч фунтов стерлингов (82,1 миллиона рублей) за место на борту.

Ранее турист отправился в недельный круиз из Греции в Хорватию и бесследно исчез. В одну из ночей на борту роскошного судна была объявлена тревога: оказалось, что пассажир выпал за борт.

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      Марк Успенский
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