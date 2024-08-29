Первый польский F-35 вывезли с завода Lockheed Martin в США

Первый польский истребитель F-35 вывезли с завода Lockheed Martin в США

Первый польский истребитель пятого поколения F-35 вывезли с завода корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (Техас). Об этом сообщает издание Defense News.

«Польша — единственная страна в мире, которая граничит с Россией, Украиной и Беларусью. Чтобы сохранить границы неизменными, нам нужно лучшее оборудование, лучшие возможности и лучшие друзья», — заявил на церемонии отправки самолета замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.

Этот и еще несколько польских F-35 будут до 2026 года использоваться в Национальной гвардии Эббинг в Форт-Смите (штат Арканзас) в качестве учебных самолетов для пилотов из Польши. Всего до 2030 года Польша должна получить от США 32 единицы F-35 на сумму 4,6 миллиарда долларов. Вслед за Варшавой истребители пятого поколения в Восточной Европе получат Прага и Бухарест.

В июле издание TWZ сообщило, что F-35 получит одноразовые радиолокационные ловушки-приманки BriteCloud. Ловушка размером с банку из-под газировки может отстреливаться сигнальной ракетницей и предназначена для обмана радаров систем противовоздушной обороны и систем наведения ракет класса «воздух — воздух» противника.