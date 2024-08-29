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09:02, 29 августа 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов летевшего из Беслана в Москву самолета пытались ослепить лазером

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Беслана в Москву Airbus A319-114 во вторник, 27 августа. Сотрудники перевозчика доложили о попытке освещения кабины пилотов лазерным лучом зеленого цвета.

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Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в столичном аэропорту Домодедово прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее пилоты самолета другой российской авиакомпании увидели неизвестные предметы в небе. Инцидент случился со следовавшим из Стамбула в Москву Boeing 737–800 в понедельник, 26 августа. На подлете к российской столице экипаж доложил о наблюдении двух больших шаров оранжевого цвета с синей верхушкой.

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      Фариза Бацазова
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