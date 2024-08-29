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11:53, 29 августа 2024Экономика

Подорожание букетов в России объяснили

Средний чек на цветы перед 1 Сентября вырос до 3,54 тысячи рублей

Фото: Unsplash

Средний чек на цветы в России в преддверии 1 сентября увеличился на 17 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные маркетплейса цветов и подарков Flowwow пишет ТАСС.

По данным на 26 августа, средняя цена букета составила 3,54 тысячи рублей по сравнению с 3,028 тысячи в прошлом году. Руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин объяснил, что к подорожанию цветов привело увеличение затрат поставщиков на логистику и сырье.

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Разгоняет цены на букеты и рост спроса перед Днем знаний, добавил он. В то же время российские покупатели изменили свое предпочтения и чаще стали делать выбор в пользу более дорогих и сложных цветочных композиций, что отражается на величине среднего чека, сказал эксперт.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова назвала цветы предметом роскоши. По ее мнению, именно на таких покупках российские родители будут экономить, учитывая рост трат на подготовку детей к школе. В этом году родители, вероятнее всего, сделают выбор в пользу вручения одного букета от класса или ограничатся покупкой какого-то одного цветка, спрогнозировала эксперт.

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