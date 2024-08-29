Польша отказалась выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом говорится в материалах расследования, передает Der Spiegel.

Уточняется, что Берлин 21 июня передал Варшаве европейский ордер на арест украинца Владимира Ц. При этом, по словам силовиков ФРГ, польская прокуратура дала понять, что готова арестовать подозреваемого в диверсии.

Вместе с тем 6 июля Владимир Ц. покинул Польшу и вернулся на родину на автомобиле с дипломатическими номерами. В СМИ отмечалось, что его могли предупредить о возможном аресте. Польские чиновники, в свою очередь, считают его героем, поскольку Варшава рассматривала газопроводы как угрозу безопасности.

14 августа немецкие издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых — украинца Владимира Ц.