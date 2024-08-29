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16:30, 29 августа 2024Мир

Польские экстрасенсы объединились в политическую партию

Суд Варшавы зарегистрировал основанную ясновидящими партию «Счастливая Польша»

Фото: Photology1971 / Shutterstock / Fotodom

Окружной суд Варшавы зарегистрировал политическую партию «Счастливая Польша», основанную местными экстрасенсами. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Партию основали ясновидящая, духовный коуч и терапевт Изабелла Трендович и группа ее учеников. «До сих пор политикой занимались политики, пора сосредоточиться на людях, которые хотят и могут что-то изменить. Давайте раскроем потенциал поляков, и этот мир станет другим», — заявила создатель партии.

Трендович сообщила, что сайт с программой партии «Счастливая Польша» будет запущен в сентябре.

Ранее польские военные обнаружили залетевший на территорию страны беспилотный летательный аппарат, хотели его сбить, но не увидели его. Причиной отсутствия визуализации пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский назвал плохую погоду.

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      Семен Александров
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