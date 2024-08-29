Польские экстрасенсы объединились в политическую партию

Суд Варшавы зарегистрировал основанную ясновидящими партию «Счастливая Польша»

Окружной суд Варшавы зарегистрировал политическую партию «Счастливая Польша», основанную местными экстрасенсами. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Партию основали ясновидящая, духовный коуч и терапевт Изабелла Трендович и группа ее учеников. «До сих пор политикой занимались политики, пора сосредоточиться на людях, которые хотят и могут что-то изменить. Давайте раскроем потенциал поляков, и этот мир станет другим», — заявила создатель партии.

Трендович сообщила, что сайт с программой партии «Счастливая Польша» будет запущен в сентябре.

Ранее польские военные обнаружили залетевший на территорию страны беспилотный летательный аппарат, хотели его сбить, но не увидели его. Причиной отсутствия визуализации пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский назвал плохую погоду.