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15:42, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша ответила на обвинения в педофилии и связи с 15-летним актером

Блогерша Лунаком заявила, что не состоит в отношениях с 15-летним Кемстачем

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Популярная российская блогерша Лунаком (настоящее имя — Эвелина Тарханова) ответила на обвинения в педофилии. Об этом она порассуждала в выпуске подкаста «Тише» блогерши Ксении Хоффман, доступном на YouTube.

Хоффман попросила блогершу прокомментировать новости о том, что ее заподозрили в связи с 15-летним актером из популярного сериала «Слово пацана» Леоном Кемстачем и написали заявление в полицию. Лунаком заверила, что не состоит с актером в романтических отношениях.

Она также добавила, что заявление так и не было подано. По словам Тархановой, с ней должны провести профилактическую беседу. «Потому что это как бы человек несовершеннолетний. И я должна просто ознакомиться с тем, какие последствия могут быть. Хотя нигде не запрещено просто общаться, дружить», — заявила она.

В июле стало известно, что российский юрист Иван Мельников написал заявление на блогершу по подозрению ее в связи с Кемстачем. Сообщалось, что весной 2024 года молодые люди часто появлялись вместе, чем спровоцировали появление слухов о романе.

Лунаком стала известна благодаря видео в TikTok. На ее страницу в соцсети подписано 5,6 миллиона человек.

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      Мария Большакова
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