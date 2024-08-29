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04:00, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Порноактриса с неконтролируемо растущей грудью пожаловалась на травлю из-за нее

Korina Kova

Korina Kova. Кадр: Auto Enthusiasts & Performance Passion / RuTube

Канадская порноактриса Корина Кова, у которой из-за редкого заболевания неконтролируемо растет грудь, пожаловалась на травлю и нежелательное внимание из-за большого бюста. Об этом она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

Кова раскрыла, что хотя у нее диагностировали гигантомастию спустя несколько лет после начала карьеры в секс-индустрии, у нее всегда была большая грудь. По словам порнозвезды, ее бюст начал расти с начальных классов, из-за чего ей пришлось первой среди одноклассниц начать носить бюстгальтер.

«В старших классах я перетягивала грудь скотчем под одеждой, пытаясь делать себя более плоской. В старших классах из-за груди меня часто дразнили и травили. Меня называли легкодоступной, хотя на самом деле я была девственницей», — раскрыла Кова.

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Она заявила, что и сегодня сталкивается с трудностями из-за большой груди. В частности, она посетовала на нежелательное внимание незнакомых людей, а также на сложности с подбором одежды и белья. Кова призналась, что недавно у нее даже случился нервный срыв из-за переживаний на эту тему.

«Иногда мне хочется просто снять их и повесить куда-нибудь», — добавила порнозвезда. Она добавила, что пока не планирует операцию по уменьшению груди, поскольку это сложное хирургическое вмешательство с долгим восстановлением.

Ранее порноактриса Мелисса Стрэттон раскритиковала тренд на лабиопластику — операцию по коррекции внешнего вида больших и малых половых губ. Она также призналась, что раньше комплексовала из-за внешнего вида своих половых органов.

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      Маргарита Щигарева
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