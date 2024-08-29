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16:19, 29 августа 2024Силовые структуры

СК России возбудил уголовное дело о теракте в связи с обстрелом ВСУ жилых домов в Льгове

СК России возбудил дело о теракте из-за обстрела ВСУ жилых домов в Льгове
Начало событий в новости ВСУ обстреляли российский город кассетными боеприпасами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте в связи с обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых домов в городе Льгове Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК России.

В сообщении говорится о том, что уголовное дело возбуждено против военнослужащих войсковых частей А4718, А0284 и А0362 ВСУ и других подразделений и соединений ВСУ по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Отмечается, что А4718 — это 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ, А0284 — 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, А0362 — 61-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Льгов Курской области.

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