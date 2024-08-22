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19:13, 22 августа 2024Россия

ВСУ обстреляли российский город кассетными боеприпасами

Глава курского Льгова сообщил, что ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Льгов Курской области. Об этом сообщил глава российского города Алексей Клемешов в Telegram.

По его словам, прилеты кассетных боеприпасов зафиксировали в районе местного плодосовхоза. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Клемешов заверил, что сообщит ее позже.

Глава города призвал местных жителей не приближаться к обломкам и подозрительным предметам, а в случае их обнаружения звонить на телефон 112. «Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки», — добавил он.

Ранее о применении ВСУ кассетного боеприпаса рассказали жители Махновки в Суджанском районе. По их словам, снаряд упал на село 10 августа. Сначала что-то взорвалось над землей, после чего последовал черный дым и загорелись два дома, рассказали россияне.

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Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвой вторжения стал 31 мирный житель, еще более 140 человек, в том числе четверо детей, пострадали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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