ВСУ обстреляли российский город кассетными боеприпасами

Глава курского Льгова сообщил, что ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Льгов Курской области. Об этом сообщил глава российского города Алексей Клемешов в Telegram.

По его словам, прилеты кассетных боеприпасов зафиксировали в районе местного плодосовхоза. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Клемешов заверил, что сообщит ее позже.

Глава города призвал местных жителей не приближаться к обломкам и подозрительным предметам, а в случае их обнаружения звонить на телефон 112. «Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки», — добавил он.

Ранее о применении ВСУ кассетного боеприпаса рассказали жители Махновки в Суджанском районе. По их словам, снаряд упал на село 10 августа. Сначала что-то взорвалось над землей, после чего последовал черный дым и загорелись два дома, рассказали россияне.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным на 21 августа, жертвой вторжения стал 31 мирный житель, еще более 140 человек, в том числе четверо детей, пострадали.