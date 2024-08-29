Премьер Британии захотел бороться с крайне правыми

Премьер Стармер: Британия должна быть готова к вызову со стороны крайне правых

Великобритания должна быть готова к вызову со стороны крайне правых, популизма и национализма. Бороться с крайне правыми организациями захотел премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Британский политик предложил прогрессивным партиям по всей Европе совместно бороться с популизмом. «Есть ряд причин для моего беспокойства — отчасти то, что происходит в Великобритании, отчасти то, что вы видите в других европейских странах, в том числе во Франции и Германии», — сказал он.

Стармер заявил, что честность и подача информации — лучший способ борьбы с популизмом и национализмом».

Ранее в британском городе Сандерленд несколько сотен английских националистов вышли на протестную акцию. Правые активисты забрасывали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. Протестующие принесли с собой флаги Англии и Великобритании и выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона.