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09:17, 29 августа 2024Мир

Премьер Британии захотел бороться с крайне правыми

Премьер Стармер: Британия должна быть готова к вызову со стороны крайне правых

Фото: Justin Tallis / Reuters

Великобритания должна быть готова к вызову со стороны крайне правых, популизма и национализма. Бороться с крайне правыми организациями захотел премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Британский политик предложил прогрессивным партиям по всей Европе совместно бороться с популизмом. «Есть ряд причин для моего беспокойства — отчасти то, что происходит в Великобритании, отчасти то, что вы видите в других европейских странах, в том числе во Франции и Германии», — сказал он.

Стармер заявил, что честность и подача информации — лучший способ борьбы с популизмом и национализмом».

Ранее в британском городе Сандерленд несколько сотен английских националистов вышли на протестную акцию. Правые активисты забрасывали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. Протестующие принесли с собой флаги Англии и Великобритании и выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона.

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      Семен Александров
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