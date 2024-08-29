Преподаватель МГУ продала квартиру и лишилась 12,2 млн рублей из-за мошенников

Преподаватель МГУ пообщалась с мошенниками и стала бездомной. Злоумышленники убедили женщину продать единственную квартиру и отдать им 12,2 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сначала с женщиной общался мужчина, который представился заместителем декана исторического факультета. Он заявил, что скоро с россиянкой кто-то свяжется. Позже педагогу поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ.

«Он сообщил, что от ее имени поступил перевод в ВСУ на сумму 100 тысяч рублей, и поинтересовался, как сотрудница вуза перечислила эти деньги», — рассказал источник. После этого разговора женщина сняла накопления, взяла кредит и одолжила деньги у знакомой — эту сумму она отправила на мошеннический счет.

Затем якобы следователь снова связался с россиянкой и сообщил о продаже ее квартиры. Чтобы спасти имущество, преподавательнице предложили совершить «зеркальную» сделку. В итоге женщина продала жилье за 9,7 миллиона рублей, а деньги отдала курьеру мошенников. «Для идентификации он назвал пароль "Гендальф", поэтому у кандидата наук не возникло дурных предчувствий», — поделился источник.

Только после следующего звонка преподаватель поняла, что имеет дело с аферистами. Тогда россиянка обратилась в полицию.

Ранее по похожей схеме лишилась дома пенсионерка из Ярославля. После телефонного разговора с мошенниками россиянка добровольно отдала им более пяти миллионов рублей и осталась без квартиры.