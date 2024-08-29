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18:25, 29 августа 2024Культура

Продюсер назвал лучшие российские фильмы XXI века

Продюсер Игорь Угольников назвал «Чебурашку» лучшим российским фильмом XXI века

Кадр: фильм «Чебурашка»

Актер, режиссер и сценарист, народный артист России Игорь Угольников назвал два фильма, которые считает лучшими российскими картинами XXI века. Об этом он сообщил порталу НСН.

«Я бы отметил "Салют-7", это очень удачное и захватывающее кино про страницы отечественной космонавтики. И как сочетание коммерческого успеха и хорошего фильма — "Чебурашка", которого можно смотреть всей семьей», — поделился Угольников.

Также продюсер картин «Батальон» и «Брестская крепость» рассказал, что военные фильмы все еще актуальны для современных отечественных режиссеров.

Ранее стало известно, что Mail составил рейтинг лучших российских фильмов XXI по мнению зрителей.

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      Андрей Шеньшаков
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