Названы лучшие по мнению зрителей российские фильмы XXI века

Mail: «Брат-2» стал лучшим по мнению зрителей российским фильмом XXI века

Ко Дню российского кино в сети появился рейтинг лучших отечественных фильмов XXI века, по мнению зрителей. Такой список опубликовал Mail.ru.

Топ-50 возглавил культовый фильм Алексея Балабанова «Брат-2» 2000 года. На второй строчке расположилась лента «Остров» Павла Лунгина. Замкнула тройку лучших военная картина Александра Котта «Брестская крепость».

Сообщается, что список из 50 лучших картин был составлен на основе оценок пользователей сайта.

Ранее стало известно, что певица Ирина Салтыкова раскрыла свой гонорар за съемки в «Брате-2».