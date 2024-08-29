Путешественник описал поездку в Ливию фразой «заковали в наручники и приставили пистолет»

Британский тревел-блогер, который путешествует по самым опасным странам мира, отправился на месяц в Ливию и простоял под дулом пистолета семь часов на контрольно-пропускном пункте (КПП). Об этом он рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на видео обратило внимание издание New York Post.

26-летний Дэниел Пинто, который уже посетил Иран, Ирак и Сирию, поехал в Ливию в мае 2024 года. Он путешествовал автостопом по городам Триполи, Лептис-Магна и Гадамес и горам Нафуса с бюджетом в 10 долларов (около 914 рублей) в день. Пинто признался, что один раз во время поездки его задержали военные на КПП.

«Нас заковали в наручники и приставили пистолет к лицу. Это было тревожно — быть прикованным наручниками к стене группой ополченцев», — такими фразами описал свой опыт путешественник.

Пинто добавил, что он приехал в Ливию по электронной визе, которая стоила 63 доллара (около 5,7 тысячи рублей). «Триполи — фантастический город, и, возможно, мой любимый город в Северной Африке», — признался блогер.

Ранее Сирия и Ливия вошли в пятерку самых опасных стран для путешествий в 2024 году, по мнению авторов исследования, проведенного фирмой по оценке рисков International SOS. В числе других государств, которые туристам не рекомендуется посещать, — Южный Судан, Афганистан и Сомали.

