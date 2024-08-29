Пьяный россиянин выстрелил из окна квартиры в школьника на футбольном поле и попался

В Подмосковье задержан мужчина, стрелявший из окна в мальчика на футбольном поле

В подмосковном городе Видное задержан 35-летний уроженец Свердловской области, который выстрелил из окна квартиры в 9-летнего школьника, играющего с мячом на футбольном поле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Московской области.

Мужчина подозревается по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и суд изберет меру пресечения.

По данным следствия, ЧП произошло вечером 27 августа в поселке Дрожжино. Тогда школьник играл с мячом на футбольном поле, рядом с домом задержанного. Мужчина находился в своей квартире, расположенной на 20 этаже. В какой-то момент, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выстрелил в окно из пневматического пистолета. Пуля попала в руку мальчика. Ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна квартиры и ранил женщину с ребенком на детской площадке в Восточном Дегунино.

