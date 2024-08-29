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12:37, 29 августа 2024Культура

Раскрыто имя самой дорогой российской звезды

Shot: Ирина Аллегрова названа самой дорогой российской звездой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская певица Ирина Аллегрова названа самой дорогой российской звездой в 2024 году. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Мероприятие с участием артистки обойдется заказчикам в 16,5 миллиона рублей. При этом уточняется, что певица редко выступает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории. Одним из условий Аллегровой является запрет на съемку исполнения ее хитов. Также певица требует, чтобы заведение, где проходит выступление, было закрытым, а гости проходили строго по спискам.

Ранее Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала на закрытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Исполнительница выражала недовольство в адрес журналистов и требовала перестать ее снимать.

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      Варвара Кошечкина
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