Аллегрова устроила скандал в Сочи

MK.RU: певица Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала в Сочи

Российская певица Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала на закрытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что на концертную площадку артистка приехала, находясь в плохом настроении. Когда исполнительница вышла из машины, она стала выражать недовольство в адрес журналистов и потребовала перестать ее снимать. «Как же я вас всех...» — сказала она. По данным издания, одна из сотрудниц певицы стала закрывать ее от фотографов, размахивая куском ткани.

Также сообщается, что после выступления поведение Аллегровой не изменилось — она продолжила демонстрировать нежелание контактировать с репортерами. Уточняется, что ее помощники использовали нецензурную лексику в адрес журналистов, а один из них ударил по объективу камеры представителя СМИ.

«Мы никогда не думали, что она такая! Здесь же праздник музыки. Лариса Долина со всеми фотографируется, Филипп Киркоров... А к Аллегровой мы даже подойти побоялись», — приводит издание слова очевидцев.

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