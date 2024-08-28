Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:07, 28 августа 2024Культура

Аллегрова устроила скандал в Сочи

MK.RU: певица Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала в Сочи

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская певица Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала на закрытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что на концертную площадку артистка приехала, находясь в плохом настроении. Когда исполнительница вышла из машины, она стала выражать недовольство в адрес журналистов и потребовала перестать ее снимать. «Как же я вас всех...» — сказала она. По данным издания, одна из сотрудниц певицы стала закрывать ее от фотографов, размахивая куском ткани.

Также сообщается, что после выступления поведение Аллегровой не изменилось — она продолжила демонстрировать нежелание контактировать с репортерами. Уточняется, что ее помощники использовали нецензурную лексику в адрес журналистов, а один из них ударил по объективу камеры представителя СМИ.

«Мы никогда не думали, что она такая! Здесь же праздник музыки. Лариса Долина со всеми фотографируется, Филипп Киркоров... А к Аллегровой мы даже подойти побоялись», — приводит издание слова очевидцев.

Ранее звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый рассказал об отношениях с коллегами по фильму.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Стало известно о сохранении экспорта российской нефти через Украину

      Захарова назвала Запад спонсором терроризма

      Франция отказалась выдавать визы двум россиянам-участникам Паралимпиады-2024

      Стало известно состояние российской ГРЭС после информации о пожаре

      Выбросившего с 16 этажа жену и ребенка россиянина задержали

      В России усомнились в словах Зеленского об F-16 на Украине

      Раскрыты новые подробности о расследовании в отношении Telegram

      Стало известно число приехавших в Россию мигрантов за год

      Аллегрова устроила скандал в Сочи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше