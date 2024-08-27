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16:32, 27 августа 2024Культура

Кологривый рассказал об отношениях с коллегами по «Слову пацана»

Кологривый заявил, что не испортил отношения с актерами сериала «Слово пацана»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актер Никита Кологривый рассказал об отношениях с коллегами по фильму. Его слова прозвучали в программе «Кино в деталях», ролик доступен на Rutube.

Кологривый заявил, что не испортил отношения с актерами сериала из-за своих интервью, в которых он критиковал их работу в проекте. «Меня люди знают — понимают, что я в принципе эмоциональный человек. Необязательно мое отношение будет плохим, если я называю какие-то факты, по своему мнению, описываю ситуацию», — объяснил он.

Артист также подчеркнул, что у него «ни к кому никакой неприязни нет», и он был бы рад снова встретиться с коллегами по сериалу на площадке.

Ранее звезда сериала «Жизнь по вызову» и супруга режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк прокомментировала слухи о том, что Никита Кологривый выбыл из каста проекта из-за ссоры с ней.

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