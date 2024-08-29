Раскрыто место содержания на время ареста генерала армии Попова

Арестованного замминистра обороны генерала Попова отправили в СИЗО «Бутырка»

Бывший заместитель главы Минобороны генерал армии Павел Попов, арестованный по ходатайству следствия, будет помещен в СИЗО. Место пребывания фигуранта дела о мошенничестве, в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Попов будет находиться в СИЗО «Бутырка» на протяжении всего времени расследования уголовного дела. 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал Попова на два месяца. Вопрос о его аресте рассматривался в закрытом режиме.

Замминистра обороны был задержан в четверг, 29 августа. Его дело связано с махинациями в подмосковном парке «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год.

По версии следствия, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок за счет парка. Кроме того, он заставил связанных с «Патриотом» коммерсантов выполнять на нем строительные работы, а также обеспечивать его дальнейшее обслуживание.