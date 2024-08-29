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05:24, 29 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны

Суд рассмотрит 3 сентября дело экс-менеджеров «Телты» о хищении 33 млн рублей

Фото: Unsplash

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Двое экс-менеджеров проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину. Уточняется, что заседание по делу Алексея Высокова, Елены Гришиной, Игоря Морозова и Алексея Пальмова назначено на 3 сентября.

Из документа, которым обладает агентство, ГВСУ СК России 2 июня 2023 года возбудило уголовное дело по факту хищения 33 миллионов в период 2014-2023 годов при поставках пермским телефонным заводом «Телта» аппаратов для Минобороны России.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства завода. Военный обещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.

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      Марина Совина
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