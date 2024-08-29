Минобороны России: ВСУ потеряли за сутки до 2125 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 2125 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Больше всего украинская армия потерял в зоне контроля подразделений группировки российских войск «Юг» — 740 военнослужащих.

В боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Центр» ВСУ лишились еще 520 и 530 бойцов соответственно. Военнослужащим группировок «Север», «Восток» и «Днепр» удалось уничтожить 335 солдат противника.