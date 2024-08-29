Росгвардейцы заметили в воздухе ударный дрон ВСУ и уничтожили его

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил дрон ВСУ в воздухе

Спецназ Росгвардии уничтожил ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, украинский беспилотник сотрудники Росгвардии заметили, находясь на одном из наблюдательных постов. Дрон был сбит прицельным огнем из стрелкового оружия и взорвался в воздухе.

Никто не пострадал. Повреждений нет.

Ранее росгвардейцы обезвредили кассетный боеприпас ВСУ, обнаруженный рядом с Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS был найден в пяти километрах от атомной электростанции.