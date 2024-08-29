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19:23, 29 августа 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от распространенной ошибки при употреблении меда

Терапевт Тяжельников рассказал, что мед богат кальцием, магнием и цинком

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Мед необходимо принимать в натуральном виде или растворять только в теплых напитках, так как в горячих он теряет свои полезные свойства, рассказал терапевт, невролог, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. От этой распространенной ошибке он предостерег россиян в беседе с РИА Новости.

По словам доктора, мед богат группой витаминов В, кальцием, железом, цинком, магнием, фосфором и другими полезными микроэлементами. Также этот продукт содержит флавоноиды и органические кислоты, приносящие пользу сердцу и иммунитету.

Однако при нагревании выше 40 градусов мед теряет свои полезные свойства, предупредил Тяжельников. Поэтому употреблять его нужно в натуральном виде или только с теплыми напитками.

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Ранее Тяжельников назвал допустимую дозу шашлыка. По его словам, без вреда для здоровья за раз можно съедать не более 150 граммов мяса.

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      Вера Владзиевская
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