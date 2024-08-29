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12:12, 29 августа 2024Россия

Россиян предупредили о связанной с вейпами болезни

Минздрав сообщил, что курение электронных сигарет вызывает болезнь EVALI

Фото: Unsplash

Минздрав России предупредил о болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По их данным, EVALI является острым легочным повреждением, которое вызывается потреблением электронных сигарет.

«Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов», — говорится в публикации.

В Минздраве также перечислили симптомы заболевания, которые, по их словам, схожи с COVID-19. Среди них есть общая слабость, одышка, недомогание, температура и нарушение пищеварительной системы. Также происходят патологические изменения в легких.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что электронные сигареты не менее опасны для здоровья, чем обычные. Он рассказал, что часто наблюдает передозировку у детей, употребляющих жидкости с никотином, а затем попадающих с психозами в клинику.

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      Никита Абрамов
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