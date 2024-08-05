Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:29, 5 августа 2024Забота о себе

Популярное заблуждение о курении вейпов опровергли

Нарколог Шуров: жидкости для вейпов могут вызвать хронические заболевания

Фото: Elsa Olofsson / Unsplash

Электронные сигареты не менее опасны для здоровья, чем обычные, предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров. Популярное заблуждение о безопасности вейпов он опроверг в беседе с Пятым каналом.

Врач рассказал, что часто наблюдает передозировку у детей, употребляющих жидкости с никотином, а затем попадающих с психозами в клинику. Он также обратил внимание на то, что в вейпах содержится не только никотин, но и различные химические соединения, такие как формальдегид и ацетальдегид, которые могут вызывать хронические заболевания, например кашель.

В электронных сигаретах, продолжил Шуров, присутствуют пищевые добавки пропиленгликоль и глицерин, которые тоже вызывают воспаление, повреждение дыхательной системы, аллергенные реакции и тем самым перегружают печень и почки. Кроме того, добавил нарколог, во время нагревания жидкости для вейпа возможно выделение токсичных металлов, таких как свинец или уран, которые проникают в организм через легкие. «Все это будет накапливаться, потому что с курением это попадает легко, а вот выводится из организма с разной степенью скорости. И многие тяжелые металлы опасны тем, что вызывают хроническое отравление, и именно от них очень тяжело избавиться», — заключил Шуров.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин рассказал, что существуют шесть главных критериев алкогольной зависимости. Прежде всего, по его словам, у алкоголиков наблюдается психологическое стремление к употреблению спиртного.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Туристку задержали в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

      Обвалившее мировые рынки решение Банка Японии раскритиковали

      В новом iPhone появится долгожданная функция

      В России снизились биржевые цены на бензин

      Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил о непричастности сына к преступлению

      Туристка нашла гигантский гриб в российском регионе

      Фетисов оценил планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

      Российским нефтяникам поручили увеличить поставки бензина АИ-95

      Охранника российского монастыря осудили за нападение с ножом на настоятеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше