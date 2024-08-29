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14:04, 29 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 29 по 31 августа

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с четверга по субботу, с 29 по 31 августа, на полуострове и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Сотрудники ведомства отметили, что особый противопожарный режим действует на территории региона с 17 апреля.

В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности. В частности, они напомнили о строгом запрете разведения костров и проведении пожароопасных работ с использованием открытого огня на природе.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20–30 процентов дешевле, чем в Сочи.

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      Фариза Бацазова
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