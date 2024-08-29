Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 29 августа 2024Путешествия

Россиянам сообщили о падении цен на отдых в Турции в бархатный сезон

TourDom: путевки в Анталью из Москвы в бархатный сезон упали в цене

Фото: Unsplash

Цены на путевки в некоторые популярные гостиницы турецкой провинции Анталья с вылетами из Москвы в бархатный сезон значительно упали. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным издания, россияне смогут приобрести туры на конец первой недели сентября дешевле, чем они предлагались в середине июля. Специалисты отмечают, что особенно ощутима выгода при бронировании отелей высокого ценового уровня.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

Так, семидневный отдых в Cullinan Golf Resort Belek категории «пять звезд» с вылетом из российской столицы с 6 по 8 сентября снизились с 820 тысяч рублей за двоих на пике высокого сезона до 601 тысяч рублей.

«Недельные турпакеты в пятизвездочный Regnum Carya Golf & Spa продаются на начало сентября по цене от 521 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — В середине июля такой тур обошелся бы минимум в 614 тысяч рублей».

На отдыхе в пятизвездочном Belek Beach Resort можно сэкономить 15-20 тысяч рублей. Путевки в указанную гостиницу в июле обходилась туристам в среднем в 245-249 тысяч рублей, сейчас они стоят от 229 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

      Россияне пожаловались на финансовые трудности после расставания

      Душивший россиянок маньяк-подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

      Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на сотни тысяч рублей

      Российские школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

      Россиянин выиграл почти 10 миллионов рублей в лотерею

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      В Минобороны России заявили о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР

      Стало известно о лишении Дурова родительских прав

      Населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше