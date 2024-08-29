Россиянам сообщили о падении цен на отдых в Турции в бархатный сезон

TourDom: путевки в Анталью из Москвы в бархатный сезон упали в цене

Цены на путевки в некоторые популярные гостиницы турецкой провинции Анталья с вылетами из Москвы в бархатный сезон значительно упали. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным издания, россияне смогут приобрести туры на конец первой недели сентября дешевле, чем они предлагались в середине июля. Специалисты отмечают, что особенно ощутима выгода при бронировании отелей высокого ценового уровня.

Так, семидневный отдых в Cullinan Golf Resort Belek категории «пять звезд» с вылетом из российской столицы с 6 по 8 сентября снизились с 820 тысяч рублей за двоих на пике высокого сезона до 601 тысяч рублей.

«Недельные турпакеты в пятизвездочный Regnum Carya Golf & Spa продаются на начало сентября по цене от 521 тысяч рублей, — говорится в сообщении. — В середине июля такой тур обошелся бы минимум в 614 тысяч рублей».

На отдыхе в пятизвездочном Belek Beach Resort можно сэкономить 15-20 тысяч рублей. Путевки в указанную гостиницу в июле обходилась туристам в среднем в 245-249 тысяч рублей, сейчас они стоят от 229 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.

