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14:49, 29 августа 2024Моя страна

Россияне начали массово собирать таинственный гриб

В Новосибирской области начали массово собирать редкие черные лисички

Фото: Sven Walter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Жители Новосибирской области начали массово собирать грибы в местных лесах. Об этом сообщает «МК Новосибирск».

Наряду с белыми грибами, бычками, маслятами и груздям жители региона обнарудили и редкие черные лисички. Таинственные грибы, напоминающие свернутую в трубочку обгорелую бумагу, носят название «вороночник рожковидный». В Европе этот гриб считают деликатесом, а в Карелии и Архангельской области он занесен в Красную книгу.

Ранее в районе поселка Черемша под Асбестом местный житель неожиданно нашел в лесу поляну с черными лисичками. По словам местного жителя, «это довольно экзотический гриб, считается диетическим деликатесом». Он также отметил, что впервые встречает такие грибы в свердловских лесах.

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      Варвара Кошечкина
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