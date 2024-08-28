Россиянин нашел в лесу поляну с редкими черными лисичками

Россиянин нашел в лесу недалеко от Асбеста поляну с редкими черными лисичками

В районе поселка Черемша под Асбестом местный житель неожиданно нашел в лесу поляну с редкими черными лисичками, считающимися большим деликатесом. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

На вид это такие же лисички, как и обычные желтые, однако пепельного цвета. У таких грибов шапочка еще темнее — она черная.

По словам местного жителя, «это довольно экзотический гриб, считается диетическим деликатесом». Он также отметил, что впервые встречает такие грибы в свердловских лесах.

Ранее под Омском женщина нашла гриб из серии «инопланетной экзотики» — Мутинус Равенеля. У него оказалась непристойная форма и довольно специфический запах. Тем временем в Нижегородской области местным жителям попался фиолетовый гриб, который занесен в Красную книгу России.

В конце июня в лесах Свердловской области, ближе к Екатеринбургу, местные жители также начали замечать редкие «пошлые» и вонючие грибы. Люди часто сравнивают Мутинус Равенеля с фаллосом или «дьявольскими пальчиками». У гриба длинные «ножки» розового цвета и при этом отсутствует шляпка — вместо нее там слизь.