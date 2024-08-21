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16:04, 21 августа 2024Моя страна

Уникальный фиолетовый гриб нашли в лесу России

Редкий гриб паутинник фиолетовый обнаружили в лесу Нижегородской области

Фото: James Lindsey / Wikimedia

В лесу Нижегородской области обнаружили редкий фиолетовый гриб, который занесен в Красную книгу России. Об этом сообщает портал «Нижний Новгород онлайн».

Уникальную находку сделала местная жительница Светлана близ деревни Медведково под Семеновом, который расположен рядом с Нижним Новгородом. По словам нижегородки, она нашла гриб паутинник фиолоетовый или паутинник Phlegmacium. Необычный гриб отличается ярким матово-фиолетовым окрасом и не является ядовитым. Несмотря на это, есть его нельзя.

«Впервые встречаю такое чудо», — поделилась эмоциями россиянка.

Ранее сообщалось, что житель Пензенской области обнаружил в местном лесу Sparassis crispa, известный как гриб-баран, или заячья капуста. Гриб выглядит как массивное округлое образование, состоящее из множества переплетенных курчавых лопастей. Несмотря на то, что гриб-баран съедобен, его сбор запрещен.

До этого в Давыдовском микрорайоне Костромы обнаружили уникальный краснокнижный гриб. Находка необычна своей неприличной формой и крайне неприятным запахом гнилого мяса.

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      Варвара Кошечкина
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