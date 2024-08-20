Россиянин нашел редкий гриб-баран

Житель Пензенской области нашел редкий гриб-баран

Житель Пензенской области обнаружил в местном лесу Sparassis crispa, известный как гриб-баран, или заячья капуста. Снимками он поделился в сообществе «Грибники Пензенской области» во «ВКонтакте», на это обратило внимание издание «Столица 58».

Гриб выглядит как массивное округлое образование, состоящее из множества переплетенных курчавых лопастей. Автор рассказал, что не стал срывать его.

Как пишет издание, гриб-баран съедобен и часто используется для приготовления супов, жарки и сушки. Однако сбор Sparassis crispa запрещен, так как он внесен в Красную книгу России.

Ранее в Давыдовском микрорайоне Костромы обнаружили уникальный краснокнижный гриб. Находка необычна своей неприличной формой и крайне неприятным запахом. Некоторые жители Костромы не знали, что вонючий сморчок находится под охраной, и рассказали, что колония таких грибов выросла у них во дворе и они с трудом от них избавились.