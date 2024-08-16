Неприличный вонючий краснокнижный гриб нашли в Костроме

Уникальный краснокнижный гриб сморчок вонючий нашли в Костроме

В Давыдовском микрорайоне Костромы обнаружили уникальный краснокнижный гриб. Находка необычна своей неприличной формой и крайне неприятным запахом, сообщает местный новостной портал K1news.

Отмечается, что местные жители обнаружили в парке гриб мутинус Равенеля, или сморчок вонючий. Представитель семейства веселковых родом из Северной Америки был завезен в Евразию в XIX веке, единично он встречается в Европе. Данный вид занесен в Красную книгу ряда регионов России.

Несъедобный гриб достигает в высоту 12 сантиметров и является уникальным благодаря своей неприличной фаллической форме. Кроме того, у мутинуса Равенеля нет шляпки, однако есть слизь, издающая резкий неприятный запах гнилого мяса, притягивающий насекомых.

При этом некоторые жители Костромы не знали, что вонючий сморчок находится под охраной, и рассказали, что колония таких грибов выросла у них во дворе и они с трудом от них избавились.

Ранее сообщалось, что грибники нашли в Нижнем Тагиле грибы размером с мяч. На размещенных в соцсетях фотографиях оказался запечатлен головач гигантский, относящийся к семейству шампиньоновых.

До этого россиянка нашла в лесу в Калининградской области «щупальца дьявола». Речь шла о редком грибе антурус Арчера, красные отростки которого похожи на щупальца осьминога.