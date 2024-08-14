Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:48, 14 августа 2024Моя страна

Головачей гигантских нашли в России

Tagil Life: в Нижнем Тагиле найдены головачи гигантские

Фото: Wikimedia

Грибники нашли в Нижнем Тагиле огромные грибы размером с мяч. Фотографии появились в сообществе «Тагильские грибники» во «ВКонтакте», на это обратило внимание издание Tagil Life.

Комментаторы отметили, что на фото запечатлен головач гигантский, относящийся к семейству шампиньоновых. Молодые грибы считаются съедобными.

Еще один подписчик сообщества похвастался пятью ведрами лисичек, которые он собрал во время похода.

Ранее сообщалось, что в Перми нашли краснокнижные грибы Мутинус Равенеля. Необычную находку обнаружили в российском городе неподалеку от военного института войск нацгвардии. Отличительные особенности этих грибов — специфический запах и красный цвет. Их также часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Курскую область зашли 12 тысяч бойцов ВСУ. Среди них заметили очень много иностранцев

      Руководство российского региона перечислит часть зарплаты жителям Курской области

      В Минэнерго спрогнозировали рост цен на топливо до конца года

      В Санкт-Петербурге в автобусах разлилось море

      Россиянин расправился с дядей на глазах у его жены

      Минобрнауки изменит квоту на бюджетные места в вузах для олимпиадников

      ВОЗ объявил тревогу из-за оспы обезьян

      Головачей гигантских нашли в России

      В Сумах прогремел взрыв

      Птичье гнездо стало причиной отравления туриста угарным газом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше