Россиянин расправился с другом из-за украденного бизнеса и измены жены

В Удмуртии россиянину дали срок за расправу над другом, забравшем жену и бизнес

В Удмуртии 55-летнему россиянину дали 10 лет колонии строгого режима за расправу над 35-летним бывшим компаньоном по бизнесу. Об этом в четверг, 29 августа, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Как установил суд, в августе 2023 года пьяный мужчина с карабином «Сайга-20» пришел к производственной базе потерпевшего в Завьяловском районе, заметив соперника, он выстрелил в него, раненный упал и ударился головой о грунт. Желая довести преступление до конца, осужденный подошел ближе и сделал контрольный выстрел в голову. Позже преступник рассказал следователям, что мотивом расправы послужила месть. Потерпевший был ему другом и компаньоном по бизнесу, но затем украл его идею и создал свою компанию, а после с ним изменила жена, которая после еще и ушла к сопернику работать.

При вынесении приговора суд удовлетворил исковые требования близких родственников потерпевшего о компенсации морального вреда на общую сумму 5 миллионов рублей.

В Дагестане арестовали жителя за расправу над юношей, сбившем его сына, и защищавшим виновника ДТП адвокатом.