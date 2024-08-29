Россиянки получили инструкцию по общению с вернувшимися с СВО мужьями

В России появилась памятка для жен участников СВО

В России появилась памятка для жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По сути, россиянки получили инструкцию по общению с вернувшимися с фронта мужьями, пишет «Газета.Ru».

«Уже есть конфликты в семейных отношениях, когда мужчина вернулся [с передовой] другим человеком. То есть он чуть-чуть с другой психикой. Моя инициатива заключалась в том, чтобы зайти с семьи, потому что семьи, дети — группа риска», — отметил автор памятки Ильнар Зиннатуллин.

По данным руководителя Международного института психосоматического здоровья Сергея Мартынова, посттравматический синдром отмечается примерно у четырех процентов вернувшихся с фронта бойцов, а другие расстройства и причины для психологической работы — у восьмерых из десяти.

Одной из первых рекомендаций женам военных стоит помощь в их адаптации к мирной жизни. Составители сборника обращают внимание на то, что как бойцам потребовалось время, чтобы адаптироваться к военным условиям, так и обратная адаптация к мирной жизни не происходит мгновенно.

Для этого женщине нужно научиться слушать мужа, поддерживать его увлечения и подключать к бытовым делам, постепенно давая привыкнуть к дому и семье.

При этом, если следовать инструкции, женщина должна дать мужчине пространство для переживаний, но не оставлять его совсем один на один со своими мыслями и эмоциями. «Попытайтесь сделать так, чтобы он почувствовал, что вы рядом и готовы оказать ему эмоциональную поддержку, если он будет в этом нуждаться», — говорится в памятке.

Авторы сборника также рекомендуют женам ограничивать мужей от конфликтных ситуаций: не критиковать, не просить рассказать о службе, не использовать слова «ты сильно изменился, раньше ты был другим» и «я тебя туда не посылала», а также менять тему разговора, если возникает ощущение, что невозможно справиться с негативными эмоциями. Кроме того, инструкция рекомендует не подходить к мужу резко со спины.

Он может спать в одежде и обуви, усиливать охрану двора, ставить решетки на девятом этаже (...) За этим кроется потребность в безопасности, которая была утрачена во время боевых действий. Поддержите его выдержка из правил поведения для жен участников СВО

В инструкции также описываются ситуации, когда может потребоваться помощь специалистов. Например, если у вернувшихся с военных действий появится непереносимость физических контактов, тяга к спиртному, предрасположенность к агрессивным формам секса и «онемение чувств».

Сборник советов распространяется в интернете через благотворительные организации — на сегодняшний день только в Татарстане и Челябинской области. Памятки есть и в печатной версии — их раздают солдатам в зоне боевых действий, а также продвигают через республиканскую психиатрическую больницу в Татарстане.

В разработке сборника принимали участие восемь психологов, а также жены бойцов СВО, вошедшие в состав фокус-групп. В его основу лег опыт общения жен военнослужащих, а также личный опыт автора памятки, который также был на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин назвал жен бойцов СВО лучшими специалистами-психологами. Так он ответил на предложение военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, о прохождении реабилитации совместно с женами.