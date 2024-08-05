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15:20, 5 августа 2024Россия

Путин ответил на предложение о реабилитации бойцов СВО вместе с женами

Путин о прохождении реабилитации после СВО с женами: они лучшие специалисты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, реагируя на предложение военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, о прохождении реабилитации совместно с женами, заявил, что супруга — лучший специалист-психолог. Об этом он высказался на встрече со спикерами Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

«Самые лучшие специалисты», — сказал глава государства, комментируя предложение военнослужащих, которое передала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Путин также обозначил Матвиенко и Володину приоритеты на осеннюю сессию парламента. В качестве основной задачи он назвал поддержку военнослужащих и развитие Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила обязать вернувшихся с СВО бойцов проходить психологическую реабилитацию. Правозащитница отметила, что было бы хорошо, если бы в зоне СВО находились психологи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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