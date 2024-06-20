В СПЧ предложили ввести одну обязательную процедуру для вернувшихся с СВО бойцов

Меркачева предложила обязать бойцов СВО проходить психологическую реабилитацию

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила обязать вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов проходить психологическую реабилитацию. Своей инициативой правозащитница поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть понятие военной травмы. И оно не новое. Надо с людьми проводить реабилитационные мероприятия. Причем надо это начинать, мне кажется, когда они еще там. Потому что по дороге может что-то случиться. Чтобы уже там они понимали, куда они едут», — считает Меркачева.

Правозащитница отметила, что было бы хорошо, если бы в зоне СВО находились психологи.

«Чтобы они оценили уровень этой травмы, которую человек получил, и разработали для каждого программу индивидуальной реабилитации. Понятно, что это достаточно сложно, но это делать нужно, потому что в данном случае это будет профилактика преступлений. Это облегчит жизнь этим людям, их семьям и убережет общество от злодеяний», — объяснила она.

Сейчас такая реабилитация штучная. Мне кажется, очень важно все-таки сделать, чтобы она была доступной для всех. Пусть она даже будет обязательной. Это тот случай, когда государство может обязать такую форму реабилитации проходить Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ)

Ранее стало известно, что житель Кемеровской области, задержанный по подозрению в расправе над 12-летней девочкой в Топках, ранее уже был судим, ушел из колонии в зону СВО, затем попал в плен и вернулся в воинскую часть по обмену.