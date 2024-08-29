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15:01, 29 августа 2024Силовые структуры

Российские следователи раскрыли преступление с помощью космической съемки

С помощью космической съемки следователи раскрыли убийство предпринимателя в ЛНР

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Луганской народной республике (ЛНР) с помощью космической съемки следователи раскрыли совершенную 10 лет назад расправу над предпринимателем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, речь идет о преступлении, совершенном в ноябре 2014 года в центре Станицы Луганской. Тогда в местном строительном магазине произошел взрыв. Владелец магазина был госпитализирован со множеством осколочных ранений в критическом состоянии. Он не мог говорить, только слегка двигал рукой. Когда его знакомый пришел навестить его, пострадавший смог лишь нарисовать знак немецкой автомобильной марки. В течение месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

По информации правоохранителей, в январе 2023 года к следователям обратилась мать потерпевшего и рассказала об этом преступлении. По ее словам, с ее сыном расправился его бывший товарищ, с которым он часто ссорился. Затем и другие родственники предпринимателя рассказали правоохранителям о том, что принадлежащий подозреваемому автомобиль немецкой марки длительное время находился рядом с магазином, а сам мужчина наблюдал за окружающей обстановкой. Потом силовики исследовали строймаркет и обнаружили частицы взрывного устройства. После этого подозреваемого вызвали на допрос. В разговоре с оперативниками мужчина причастность к инкриминируемому преступлению отрицал и убеждал офицеров в том, что магазин подвергся артиллерийскому обстрелу. Тогда криминалисты запросили и получили архивные материалы космической съемки того участка, где располагался магазин. По снимкам было видно, что детонация взрывного устройства произошла внутри помещения, а не снаружи.

Бывшему товарищу пострадавшего предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летней женщины, которая четверть века назад расправилась со случайным знакомым.

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      Анна Габай
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