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05:30, 29 августа 2024Путешествия

Российский блогер побывал в США и развеял пять главных мифов о стране

Фото: Carlos Barria / Reuters

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Соединенных Штатах и развеял пять главных мифов о стране. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что одним из самых распространенных мифов об Америке является высокий уровень жизни для всех. «Да, в США есть богатые люди, роскошные дома и дорогие машины, но не стоит забывать о тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, — пояснил он. — Согласно статистике, значительная часть американцев имеет задолженности по кредитным картам и автокредитам».

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Еще одним мифом о стране россиянин назвал доступность и качество здравоохранения: в действительности же медицинские услуги в США чрезвычайно дорогие. Даже с наличием медицинской страховки многие американцы не могут позволить себе полноценное лечение.

Более того, по словам блогера, когда представляешь себе Америку, то думаешь о чистых улицах и ухоженных домах, но это не совсем так. «Стоит только отъехать немного от туристических зон, как ситуация резко меняется, — написал он. — Множество городов страдает от бездомных, грязи и запущенных районов».

Четвертый миф путешественник связал с образовательной системой в США. «Мало кто знает о проблемах, с которыми сталкиваются обычные школы, — подчеркнул он. — Низкое финансирование, переполненные классы и устаревшее оборудование — это реальность для многих школ».

Последний миф, который упомянул россиянин, касается хороших условий труда в Соединенных Штатах и обилием рабочих мест. «Многие американцы работают на нескольких работах, чтобы выжить, а оплачиваемый отпуск и больничные дни — редкость», — резюмировал он.

Ранее российская тревел-блогерша назвала нелюбимый тип женщин жителей США. Она сообщила, что американцы настороженно относятся к так называемым «девушкам с пробегом» (ran through). Она пояснила, что это понятие относится к жительницам США, которые привыкли с юных лет «отрываться по полной».

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      Фариза Бацазова
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