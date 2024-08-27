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05:31, 27 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и назвала нелюбимый тип женщин американцев

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в США и назвала нелюбимый тип женщин местных жителей. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что американцы настороженно относятся к так называемым «девушкам с пробегом» (ran through). Она пояснила, что это понятие относится к жительницам США, которые привыкли с юных лет «отрываться по полной».

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«В 14 лет они уже вполне могут быть в курсе того, как устроен этот мир, а в 16 начинают активно набирать "опыт" в любовных делах. К 20 годам многие из них уже, как говорится, "все видели, все пробовали, со всех сторон и в разных позах"», — рассказала путешественница.

Ершова добавила, что в США мужчины становятся все более разборчивыми в своих предпочтениях. Многие из них начали обращать внимание на то, что «опытные» женщины уже не так привлекательны для серьезных отношений.

«Когда мужчине приходится выбирать между девушкой, которая прошла через множество отношений, и той, которая сохранила какую-то загадочность, неопытность и свежесть и которая родом из России или СНГ, выбор всегда склоняется в пользу второй», — заключила автор.

По ее словам, понятие ran through стало символом женщин, которых американские мужчины, возможно, предпочли бы избегать в поисках более серьезных и долгосрочных отношений.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в США и описала местных женщин фразой «их повод для гордости для нас — стыд и срам». Она подчеркнула, что американки не умеют готовить и не делают этого практически никогда.

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      Алина Черненко
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