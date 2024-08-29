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16:05, 29 августа 2024Силовые структуры

Российский школьник промолчал о планировавшем теракт друге и попался ФСБ

В Дагестане поймали 16-летнего школьника за несообщение о готовящем теракт друге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Подросток из Дагестана не сообщил о друге, планировавшем теракт в местной школе, и теперь объясняется с сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, школьник вступил в запрещенную в России террористическую группировку и рассказал об этом своему 16-летнему другу. В беседе он также поделился, что готовит теракт в одной из школ Каспийска.

Довести задуманное до конца у злоумышленника не получилось: он был задержан ФСБ. К его другу, который знал о намерениях подростка и промолчал, у сотрудников появился ряд вопросов. Сейчас он рассказывает свою версию событий.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину и его несовершеннолетнего напарника за попытку совершить теракт возле железнодорожной станции Удельная.

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      Олеся Мицкевич
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