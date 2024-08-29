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18:41, 29 августа 2024Силовые структуры

Российский студент-программист полтора года набирал курьеров для аферистов и попался

В Костроме задержали студента-программиста, набиравшего курьеров для мошенников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Костроме сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего студента-программиста, который на протяжении полутора лет набирал курьеров для мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, молодой человек искал людей на «должность» курьеров аферистов, обманывающих людей по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». В частности, он размещал соответствующие объявления в мессенджерах, разъяснял кандидатам особенности работы и передавал их контакты мошенникам.

Всего за время своей незаконной работы студент подготовил не менее 20 пособников для аферистов, в числе которых были несовершеннолетние. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере») УК РФ. Фигурант помещен под стражу, а по месту его проживания были проведены обыски.

Ранее в Москве задержали курьера мошенников, который похитил более 15 миллионов рублей у 69-летней пенсионерки. Злоумышленником оказался 27-летний москвич.

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      Олеся Мицкевич
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